È caratteristico quello della giraffa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È caratteristico quello della giraffa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COLLO

Significati, vedi giraffa (disambigua). la giraffa (giraffa brisson, 1762) è un genere di mammifero artiodattilo. originaria dell'africa, è il più alto animale...

le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere...

