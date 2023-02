La regina che si fece mordere da un aspide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La regina che si fece mordere da un aspide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CLEOPATRA

Significato/Curiosita : La regina che si fece mordere da un aspide

Marco antonio. secondo la versione più famosa, la regina si sarebbe suicidata facendosi mordere da un aspide (più probabilmente un cobra egiziano) ma secondo...

cleopatra (disambigua). cleopatra tèa filopàtore (in greco antico: epta e fpt; in egizio: liw-p-dr, qliu-pa-dra; in latino: cleopatra... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

Altre definizioni con regina; fece; mordere; aspide; La regina della notte che balla nel Macbeth di Verdi; La regina spagnola… fra i pesci; La grande isola di cui Caterina Cornaro fu regina ; Nell Orlando furioso ama la regina Ginevra; Il Pontefice che fece processare e condannare Galileo; Il faraone che fece erigere la più grande e antica delle tre piramidi di Giza; Secondo Dante, il V fece per viltade il gran rifiuto; Ne fece ro parte Musorgskij e Borodin; Impediscono di mordere ; Non permette ai cani di mordere ; Impedisce ai cani di mordere ; Un rettile come l aspide ; Si fece uccidere da un aspide ; Cerca nelle Definizioni