Aiutò Gesù a portare la croce sul Calvario - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : CIRENEO

Significato/Curiosita : Aiuto gesu a portare la croce sul calvario

Sacerdote che benedisse gesù bambino al tempio di gerusalemme, simone di cirene, che aiutò gesù a portare la croce sul calvario, e gli apostoli simone...

Simone di cirene, detto anche il cireneo, è l'uomo che, secondo quanto riportato da tre dei quattro vangeli, fu obbligato dai soldati romani ad aiutare... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

