Passeggiare sulla neve con le racchette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passeggiare sulla neve con le racchette.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CIASPOLARE

Significato/Curiosita : Passeggiare sulla neve con le racchette

Per la discesa che per lo sci nordico. è possibile prendere le racchette da neve e passeggiare fino al più vicino fjeld kätkätunturi che si trova ad ovest...

Fiorente, grazie alla tranquillità del luogo e alla possibilità di sciare, ciaspolare (meta ambita risulta il col di poma) e slittare (due sono le principali... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

