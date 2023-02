Il pulcino nero d un vecchio spot - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pulcino nero d un vecchio spot. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CALIMERO

Significato/Curiosita : Il pulcino nero d un vecchio spot

Avessi il suo lavoro!" intendendo che non si potrà mai avere quel lavoro. bagnato come un pulcino completamente bagnato, zuppo, come un pulcino uscito...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi calimero (disambigua). calimero è un personaggio dell'animazione pubblicitaria italiana, un... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

Altre definizioni con pulcino; nero; vecchio; spot; Il pulcino d un vecchio spot; Faceva esclamare al pulcino Calimero Come lava; Nudo come un pulcino ; Voce di pulcino ; nero … negli Usa! (ing.); Il genero di Mussolini; Un romanzesco nero ; Un uccello nero di palude; Era fine... nel vecchio varietà; Quello fine era l artista che interpretava le canzonette nel vecchio varietà; Nel vecchio varietà c era il fine; Uno del vecchio Continente; Un dispot ico signorotto; Il pulcino d un vecchio spot ; Il posto scelto per girare uno spot ; Un dispot ico signorotto del luogo;