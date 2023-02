Occorrono i mezzi per soddisfarli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Occorrono i mezzi per soddisfarli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BISOGNI

Significato/Curiosita : Occorrono i mezzi per soddisfarli

Maslow". i livelli di bisogno concepiti sono: bisogni fisiologici (fame, sete, ecc.) bisogni di salvezza, sicurezza e protezione bisogni di appartenenza (affetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

