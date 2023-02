Il diritto di un popolo di decidere liberamente del proprio destino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il diritto di un popolo di decidere liberamente del proprio destino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : AUTODETERMINAZIONE

Significato/Curiosita : Il diritto di un popolo di decidere liberamente del proprio destino

Nizza e del suo territorio, di poter decidere liberamente e democraticamente del proprio destino. tale destino, secondo taluni, si potrebbe configurare...

Ed indipendente dell'individuo, vedi diritto all'autodeterminazione. il principio di autodeterminazione dei popoli sancisce l'obbligo, in capo alla comunità... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

