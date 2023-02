Gli uffici in cui sono conservati i documenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli uffici in cui sono conservati i documenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARCHIVI

Significato/Curiosita : Gli uffici in cui sono conservati i documenti

Vaticano (in latino: archivum apostolicum vaticanum) è l'archivio centrale della santa sede, dove sono conservati tutti gli atti e i documenti che riguardano...

Archivistiche e bibliografiche, su archivi.beniculturali.it, direzione generale archivi. url consultato il 24 febbraio 2019. l'archivio, su old.sturzo.it, istituto...

