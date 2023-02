Vi si custodirono le tavole della legge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si custodirono le tavole della legge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARCA

Significato/Curiosita : Vi si custodirono le tavole della legge

Costruzione iniziò nel 1516; nel 1538 la chiesa fu consacrata. i domenicani custodirono l'immagine fino al 1866, anno delle leggi sull'incameramento dei beni...

