Il contadino in una delle sue mansioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il contadino in una delle sue mansioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARATORE

Significato/Curiosita : Il contadino in una delle sue mansioni

Narra di un contadino di nome grillo, che, fingendosi medico, andava a visitare i malati con un mazzo di ricette in tasca e tirandone fuori una a caso diceva:...

Crivelli aratore (in latino: arator; liguria, tra il 480 e 490 – roma, dopo il 544) è stato uno scrittore romano. i dati biografici di aratore ci sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

