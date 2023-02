Sono noti quelli di Pitagora e di Euclide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono noti quelli di Pitagora e di Euclide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TEOREMI

Significato/Curiosita : Sono noti quelli di pitagora e di euclide

Esso non vale nelle geometrie non-euclidee e nella geometria neutrale. nel testo di euclide la dimostrazione del teorema è immediatamente preceduta dalla...

Matematica, i teoremi di incompletezza di gödel sono due famosi teoremi dimostrati da kurt gödel nel 1930. gödel annunciò il suo primo teorema di incompletezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 12 febbraio 2023

