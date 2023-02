La frazione di Busseto in cui nacque Verdi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La frazione di Busseto in cui nacque Verdi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RONCOLE

Significato/Curiosita : La frazione di busseto in cui nacque verdi

(1853) e la traviata (1853). la casa natale a roncole verdi giuseppe verdi nacque alle roncole di busseto il 10 ottobre 1813 da carlo verdi (1784-1867)...

Disambiguazione – "roncole" rimanda qui. se stai cercando la frazione di montù beccaria in provincia di pavia, vedi roncole (montù beccaria). roncole verdi (roncal... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 12 febbraio 2023

