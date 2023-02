L opera più lunga di Verdi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L opera più lunga di Verdi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DON CARLO

Significato/Curiosita : L opera piu lunga di verdi

Società opera di roma, con l'obiettivo di presentare un'opera per il gennaio 1853. grazie alle ingenti somme guadagnate, verdi non necessitava più di commissioni...

Il don carlo (o, originariamente, don carlos) è un'opera di giuseppe verdi, su libretto di joseph méry e camille du locle, tratto dall'omonima tragedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 12 febbraio 2023

Altre definizioni con opera; lunga; verdi; opera di Verdi tratta da una tragedia di Schiller; L opera di Verdi con il brano Rataplan; L opera di Verdi con il duca di Mantova; L opera di Mozart con un re di Creta; Latte a lunga conservazione; Mammifero africano dei Tubulidentati con muso allunga to; Preparato farmaceutico a effetto prolunga to; L ha lunga il maldicente; La regina della notte che balla nel Macbeth di verdi ; Opera di verdi tratta da una tragedia di Schiller; Ama Arrigo ne La battaglia di Legnano di verdi ; L opera di verdi con il brano Rataplan; La frazione di Busseto in cui nacque verdi ; Cerca nelle Definizioni