Si usano per il pesto alla genovese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano per il pesto alla genovese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PINOLI

Significato/Curiosita : Si usano per il pesto alla genovese

Fuori dall'italia invece della pasta di pane si usano spesso impasti più grassi e talvolta anche dolci; il condimento è sempre abbondante e varia notevolmente...

Cardinale novara no – simbolo chimico del nobelio no – formula del monossido di azoto no – cortometraggio del 2011 diretto da abbas kiarostami no - i giorni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 febbraio 2023

Altre definizioni con usano; pesto; alla; genovese; Bacchetta che i pittori usano come sostegno; usano acidi e reagenti; Uccelletti che causano gravi danni ai frutteti; Quelli di umore causano squilibri emotivi; Il protagonista del romanzo Cime tempesto se; L erba per il pesto ; Si trita nel pesto ; pesto alla _ con basilico e pinoli; Lo è l animo mangiato dalla rabbia; Dà nome alla valle della Dora Riparia; Si oppone alla difesa nel calcio; Rosa gialla ; Piatto di carne ripiena: __ alla genovese ; Lievitato natalizio genovese con uvetta e canditi; Il comune genovese ... su cui scrivere col gesso; Quella genovese è detta fugassa; Cerca nelle Definizioni