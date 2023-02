Livore per l altrui fortuna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Livore per l altrui fortuna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INVIDIA

Significato/Curiosita : Livore per l altrui fortuna

D'invidia sì riarso che se veduto avesse uomo farsi lieto, visto m'avresti di livore sparso. (dante alighieri, purgatorio, xiv, vv.82-84) il termine invidia...

Se stai cercando altri significati, vedi invidia (disambigua). invidia, cappella degli scrovegni. l'invidia fa bruciare l'invidiosa che denigra l'invidiato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 febbraio 2023

