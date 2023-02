Un frutto da ottime spremute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un frutto da ottime spremute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARANCIA

Significato/Curiosita : Un frutto da ottime spremute

Segnalazioni di impiego del suo frutto come alimento commestibile simile alla melanzana, fresco o spremuto e bollito per farne un sugo, si registrano in varie...

Cui frutto è l'arancia (detta nell'uso corrente anche "arancio", come l'albero), talora chiamata arancia dolce per distinguerla dall'arancia amara. è un... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 febbraio 2023

