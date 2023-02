Il commissario che ama la buona cucina e il calvados - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il commissario che ama la buona cucina e il calvados. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 7 lettere : MAIGRET

Significato/Curiosita : Il commissario che ama la buona cucina e il calvados

il commissario jules maigret è un personaggio letterario...

