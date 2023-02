Un circolo schiacciato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un circolo schiacciato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OVALE

Sviluppate in emilia-romagna negli anni 1990 e nei circoli della capitale dal 2013 in poi. tuttora un quarto delle strutture sono nel lazio, ma altre grandi...

Stai cercando altri significati, vedi ovale (disambigua). uova di pasqua uno scudo ovale in matematica, un ovale è una curva piana chiusa la cui forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 febbraio 2023

Altre definizioni con circolo; schiacciato; Il segnale stradale con le frecce in circolo ; Un circolo che non si studia in geometria; Un circolo ... senza circonferenza; Un circolo frequentato da velisti; Vessato, schiacciato ; Lo è il naso molto schiacciato ; Il frutto bianco e... schiacciato per il cocktail Bellini; Un cerchio schiacciato ; Cerca nelle Definizioni