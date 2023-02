Il carbone di cui profumano certi whisky - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il carbone di cui profumano certi whisky. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TORBA

Significato/Curiosita : Il carbone di cui profumano certi whisky

Se stai cercando altri significati, vedi torba (disambigua). torba di sfagno torba a lewis, in scozia la torba è un deposito composto da resti vegetali... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 febbraio 2023

profumano le vivande; Quelle aromatiche profumano i cibi; profumano il bar al mattino; Le aromatiche profumano i cibi; Precede certi cognomi; Si avvolge attorno a certi involtini per insaporirli; Caratterizza certi specchi deformanti; Caratterizza certi questionari e test universitari; Il selz per il whisky ; Il whisky scozzese; Un bicchiere da whisky ; Molti in America lo mettono nel loro whisky ;