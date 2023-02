Brio, vivacità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Brio, vivacità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Brio vivacita

Di un'invenzione moderna, basata forse sul termine francese élan ("brio", "vivacità", "autostima"). non esistono santi che portano questo nome, che quindi...

L'etichetta discografica specializzata in jazz, vedi verve records. i the verve (originariamente soltanto verve) sono stati un gruppo musicale alternative rock...