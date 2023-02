Si fa con la scopa per pulire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa con la scopa per pulire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPAZZARE

Significato/Curiosita : Si fa con la scopa per pulire

Altre definizioni con scopa; pulire; scopa formata da frasche unite insieme; A scopa piglia tutto; Il bello a scopa ; Somma delle carte più alte a scopa ; Ripulire ... il fondo; Piccolo elettrodomestico per pulire la tavola; Per pulire i pavimenti; Sanitari per pulire tutto il corpo: __ da bagno; Cerca nelle Definizioni