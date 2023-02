Tipo di architettura rustica da giardino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di architettura rustica da giardino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ROCAILLE

Significato/Curiosita : Tipo di architettura rustica da giardino

Firenze un portale in stile rustico disegnato da serlio in architettura, l'aggettivo rustico indica un tipo di edifici, o parte di essi, non rifiniti secondo...

Dall'ebanista charles cressent (1745–49), metropolitan museum, new york la rocaille (kj) è un tipo di decorazione esuberante, composta da curve, controcurve... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 febbraio 2023

