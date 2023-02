Determinata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Determinata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Determinata

Di qualità prodotto in regione determinata (vsqprd) vino spumante aromatico di qualità prodotto in regione determinata (vsaqprd) vino liquoroso di qualità...

Operazione sostegno risoluto (in inglese: resolute support mission) è il nome dell'operazione militare guidata dalla nato in afghanistan cominciata il...