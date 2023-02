Si propone per impugnare la sentenza in Cassazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si propone per impugnare la sentenza in Cassazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RICORSO

Significato/Curiosita : Si propone per impugnare la sentenza in cassazione

Ipotesi tassativamente previste dall'art. 606 c.p.p. si può impugnare ricorrendo in cassazione solo per i motivi e i casi tassativamente previsti dall'art...

ricorso – atto introduttivo tipico di alcuni riti speciali del processo civile italiano, alternativo all'atto di citazione ricorso giurisdizionale amministrativo...

