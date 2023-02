Branca della biologia che studia gli Artropodi e i Protozoi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Branca della biologia che studia gli Artropodi e i Protozoi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : PARASSITOLOGIA

Significato/Curiosita : Branca della biologia che studia gli artropodi e i protozoi

Una certa mole come meduse e alghe pluricellulari (quali i sargassi). la branca della biologia che si occupa dello studio di questi organismi, comprese...

Commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su parassitologia (en) parassitologia, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 febbraio 2023

