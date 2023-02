Lo sono animali come pecore e agnelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono animali come pecore e agnelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OVINI

Significato/Curiosita : Lo sono animali come pecore e agnelli

Gregge di pecore in patagonia, in argentina. la pecora (ovis aries linnaeus, 1758) è un mammifero della famiglia dei bovidae. gregge di pecore ad annot...

Nella prole. sono riconosciute sette specie (e numerose sottospecie) di ovini. le principali divisioni riconosciute sono: fotografie di vari ovis pecore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 febbraio 2023

