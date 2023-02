Il contrario di vecchia; appena uscita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il contrario di vecchia; appena uscita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NUOVA

Significato/Curiosita : Il contrario di vecchia; appena uscita

Drammaturgica di scavare l'essenza delle cose per scoprire una verità altra (come è spiegato nel saggio l'umorismo con il sentimento del contrario). il 6 ottobre...

Coordinate: 41°12's 174°00'e / 41.2°s 174°e-41.2; 174 la nuova zelanda (in inglese new zealand; in maori aotearoa) è uno stato insulare dell'oceania... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 febbraio 2023

Altre definizioni con contrario; vecchia; appena; uscita; Il contrario di salire; Il contrario della strettoia; Il contrario di digitale; Il contrario di closed; Afflisse Galileo in vecchia ia; Anti cioè anti invecchia mento; La Marleen di una vecchia canzone; Sinonimo di vecchia ia; Un infante appena venuta al mondo; Così è detto un minerale appena estratto; appena addentata la mela si addormenta; Lo sono i piatti appena sfornati; Azione riuscita del portiere; Rumoroso a causa delle reazioni suscita te; Movimento bancario in entrata o uscita ; Che suscita immagini più che significati; Cerca nelle Definizioni