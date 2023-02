Lo zio calvo della famiglia Addams - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo zio calvo della famiglia Addams. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FESTER

Significato/Curiosita : Lo zio calvo della famiglia addams

Film la famiglia addams 2 è lo stesso zio fester a spiegare a dementia che il proprio nome significa "marciume". nel primo doppiaggio italiano della serie...

Zio fester (uncle fester), fester addams o fester frump, a seconda delle versioni, anche conosciuto come zio drago, zio bubbone o zio ulcera nei doppiaggi...

