Sorteggio come quello dei numeri del lotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sorteggio come quello dei numeri del lotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ESTRAZIONE

Significato/Curiosita : Sorteggio come quello dei numeri del lotto

lotto (disambigua). il logo del lotto il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è un gioco d'azzardo che consiste nell'estrazione di cinque numeri tra...

estrazione – attività economica e lavorativa per l'ottenimento di materie prime estrazione di minerali estrazione del carbone estrazione del petrolio estrazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 febbraio 2023

Altre definizioni con sorteggio; come; quello; numeri; lotto; Riffa, sorteggio ; Lo sono animali come pecore e agnelli; come certe lenti a contatto; Si dice di chi fuma come un turco; Immediato… come nel pugilato!; C è quello di brigata (abbr.); quello … fizz si serve con ghiaccio; quello di Bolsena è nella Maremma laziale; quello fine era l artista che interpretava le canzonette nel vecchio varietà; numeri … che non contano nulla!; Un codice numeri co; Il più singolare dei numeri ; Il libro dei numeri del lotto; Un solenne scappellotto ; Alleva Lancillotto nel ciclo di Re Artù; Il libro dei numeri del lotto ; Le puntate al lotto ; Cerca nelle Definizioni