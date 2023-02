Non arrendersi in situazioni difficili: tenere __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non arrendersi in situazioni difficili: tenere __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DURO

Significato/Curiosita : Non arrendersi in situazioni difficili: tenere

Capire che non ha intenzione di arrendersi neanche con sam. andy si trova in turno con la ragazza di sam e vanno spesso in disaccordo. intanto la figlioccia...

Albert duro – ex calciatore albanese aldo duro – linguista e lessicografo italiano andrea duro – attrice spagnola angelo duro – attore e comico italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 febbraio 2023

Altre definizioni con arrendersi; situazioni; difficili; tenere; Continuare senza arrendersi ; Difficili situazioni ; Lo si prova nelle situazioni imbarazzanti; Una unità per situazioni d emergenza; Approfittare di situazioni ambigue: pescare nel __; Molto difficili da trovare; Sono difficili da convincere; difficili situazioni; Condizioni climatiche molto difficili , dure; Spranga di ferro che serve a tenere unite grosse pietre d un edificio; Mantenere a proprio carico; Sostenere con aiuti economici; tenere troppo in pentola; Cerca nelle Definizioni