Il colpo del tennis dal lato opposto del rovescio - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : DRITTO

Significato/Curiosita : Il colpo del tennis dal lato opposto del rovescio

Mancini il colpo è identico, solo a posizioni invertite. come per il dritto, oltre al rovescio in mezzo al campo, si può effettuare un rovescio lungolinea...

Cercando il colpo del tennis, vedi tennis#il dritto. dritto di una moneta italiana da 5 lire il dritto o anche recto è la faccia di una moneta, considerata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 febbraio 2023

