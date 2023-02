Lo è un liquido con molta consistenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un liquido con molta consistenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DENSO

La salsa è una preparazione di cucina o di pasticceria, formata da un legante e da un sapore e/o da aromi e/o spezie, con consistenza pastosa, cremosa...

denso corporation ( kabushiki-gaisha denso; tse: 6902) è un produttore internazionale di sistemi integrati e componenti automobilistici, con... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 febbraio 2023

Altre definizioni con liquido; molta; consistenza; Un qualsiasi liquido dissetante; Far passare un liquido attraverso un filtro; Trattiene il liquido che vi viene versato - antitesi; Piccola quantità di liquido ; Porre molta attenzione; Come dire molta ; Inghiotte molta carta; Seguace di una dottrina economica che dà molta importanza alle valute; La inconsistenza di certi discorsi roboanti; Priva di scopo e consistenza ; Sostanza che ha consistenza semisolida; La consistenza d un patrimonio; Cerca nelle Definizioni