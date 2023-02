Galleggiano in creme e minestre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Galleggiano in creme e minestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CROSTINI

Significato/Curiosita : Galleggiano in creme e minestre

I crostini sono un antipasto italiano. così come la bruschetta, i crostini sembrano risalire al medioevo, quando i contadini italiani consumavano i loro... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 febbraio 2023

