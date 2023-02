Si dice di chi fuma come un turco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di chi fuma come un turco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CIMINIERA

Significato/Curiosita : Si dice di chi fuma come un turco

Perro" garcia, un narcotrafficante di alto livello. isobel e jubal, mentre ascoltano la conversazione, capiscono che octavio non fuma, quindi le sigarette...

ciminiera una ciminiera (o camino) è un sistema di evacuazione industriale di fumi, che può essere posto a valle di un ventilatore. essenzialmente si... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 febbraio 2023

