Né tue né sue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Né tue né sue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Ne tue ne sue

Non si uccidono i poveri diavoli (titolo originale francese on ne tue pas les pauvres types, pubblicato in traduzione italiana anche col titolo nessuno...

11528 mie – asteroide mie – cratere meteoritico di marte giappone prefettura di mie – prefettura della regione di kansai distretto di mie – distretto...