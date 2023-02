Il successore di Kennedy - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il successore di Kennedy. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : JOHNSON

Significato/Curiosita : Il successore di kennedy

"john kennedy" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi john kennedy (disambigua). john fitzgerald kennedy, chiamato anche jfk o con il diminutivo...

johnson controls – società con sede a milwaukee, wisconsin, u.s. johnson family enterprises – sussidiaria s. c. johnson & son – sussidiaria già johnson... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 febbraio 2023

Altre definizioni con successore; kennedy; Un successore non unico; Il successore di Traiano; Il successore di Antonio Segni al Quirinale; Un successore di san Pietro; L anno in cui morì J. F. kennedy ; Uno dei tre fratelli kennedy ; La città in cui venne assassinato John kennedy ; Vi fu ucciso J. F. kennedy ; Cerca nelle Definizioni