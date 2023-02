Strada Regionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strada Regionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Strada regionale

(nuovo codice della strada) che la definisce come: le prime strade (escludendo la valle d'aosta) classificate come sr (strada regionale) sono state create...

Svedese sr – simbolo chimico dello stronzio sr – codice vettore iata di swissair (non più esistente) sr – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua serba sr – codice...