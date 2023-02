Se sono parche si dorme meglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se sono parche si dorme meglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CENE

Significato/Curiosita : Se sono parche si dorme meglio

America, obelix afferma che l'amico non si separa mai dal copricapo, "tranne che quando mangia e quando dorme". le stesse ali, benché teoricamente metalliche...

cene ['ene] (scé ['e] in dialetto bergamasco) è un comune italiano di 4 111 abitanti della provincia di bergamo in lombardia. vista di cene con gazzaniga... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 febbraio 2023

sono trentatré in uno scioglilingua; sono pari nell animo; sono vicine nelle mappe; sono locali nelle regioni; Albergo con ampi parche ggi; Zona dove non parche ggiare meccanismo freudiano; In quello di sosta... non si può parche ggiare; Impediscono di parche ggiare sui marciapiedi; Si svolgono dorme ndo; Appena addentata la mela si addorme nta; Chi ci dorme sopra... non agisce; Grugnire dorme ndo; meglio averlo dalla parte del manico; Lo sono i panni che è meglio lavare in casa; Lo si sbarca campando alla meglio ; meglio conservarlo in caso di prodotto difettoso;