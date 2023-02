La schiava che diede un figlio ad Abramo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La schiava che diede un figlio ad Abramo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : La schiava che diede un figlio ad abramo

Questa schiava e suo figlio, perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio isacco». la cosa dispiacque molto ad abramo per riguardo...

