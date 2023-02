Il satellite che influenza i volubili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il satellite che influenza i volubili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LUNA

Significato/Curiosita : Il satellite che influenza i volubili

Estense, modena) la luna, l'unico satellite naturale della terra, in astrologia è considerato un pianeta e indica l'inconscio, i lati più nascosti dell'individuo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi luna (disambigua). la luna è l'unico satellite naturale della terra. il suo nome proprio viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 febbraio 2023

Sky __: fu il primo satellite USA abitato per ricerche nello spazio; I raggi... del nostro satellite ; satellite di Urano; Subisce l influenza... del nostro satellite ; Azienda in grado di influenza re le scelte del consumatore; Capaci di esercitare un influenza reciproca; Lo è stata per esempio l influenza Spagnola; Trasmissibile come l influenza ; Tutf altro che volubili ;