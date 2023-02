Quella fissa ossessiona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella fissa ossessiona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IDEA

Significato/Curiosita : Quella fissa ossessiona

Medico: leggi le avvertenze. l'ossessione o pensiero ossessivo è un fenomeno psicopatologico che consiste in un'idea fissa o in una rappresentazione mentale...

Cercando altri significati, vedi idea (disambigua). ritratto di platone indicante il cielo iperuranico, sede delle idee. idea (dal greco antico da, dal tema... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 febbraio 2023

Altre definizioni con quella; fissa; ossessiona; È molto pescosa quella di Orbetello; A Roma c è quella dei Monti; quella del vicino è sempre più verde; quella simbolo degli Stati Uniti ha la testa bianca; È fissa to all alberatura; Il cavaliere la fissa con il sottopancia; fissa no i panni stesi ad asciugare; Si fissa no nel muro; È ossessiona to da un idea; Se è fissa ossessiona ; Nemico di Batman ossessiona to dagli indovinelli; I suoi scatti ossessiona no le celebrità; Cerca nelle Definizioni