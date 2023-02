Le previsioni del tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le previsioni del tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : METEO

Significato/Curiosita : Le previsioni del tempo

Aristotele descrisse le forme meteorologiche in meteorologica. in seguito, teofrasto compilò un libro sulle previsioni del tempo, chiamato il libro dei...

meteo – abbreviazione di meteorologia meteo – tipologia di programma televisivo che divulga le previsioni meteorologiche meteo – raccolta di versi di andrea... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 febbraio 2023

Altre definizioni con previsioni; tempo; Fanno rosee previsioni ; Come le migliori previsioni ; previsioni astrologiche; L Edmondo generale delle previsioni meteo; La fine del tempo rale; Smettere per breve tempo ; Cantava, un tempo , le gesta degli eroi; Il miscuglio di cenere e acqua bollente un tempo usato come detersivo; Cerca nelle Definizioni