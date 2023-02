I parenti del coniuge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I parenti del coniuge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SUOI

Significato/Curiosita : I parenti del coniuge

Tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge (il grado...

