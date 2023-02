Parassiti dei polli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parassiti dei polli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ACARI

Significato/Curiosita : Parassiti dei polli

Pollicoltura (o anche pollicultura) è l'attività consistente nell'allevamento di polli o galline per la produzione di carne, uova o animali vivi (pulcini o riproduttori)...

Disambiguazione – "acari" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi acari (disambigua). gli acari (acarina) sono una sottoclasse di aracnidi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 febbraio 2023

