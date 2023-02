Si oppone alla difesa nel calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si oppone alla difesa nel calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ATTACCO

Significato/Curiosita : Si oppone alla difesa nel calcio

Altre definizioni con oppone; alla; difesa; calcio; Pesano sul groppone ; Si oppone all attacco; Chi la oppone ... non cede; È detenuto perché si oppone fieramente al regime; Dà nome alla valle della Dora Riparia; Rosa gialla ; Lo si stappa alla mezzanotte dell ultimo dell anno; Balla tra le stelle; La campagna di Legambiente in difesa dei mari; Gioca in attacco e difesa ; Grosso cesto usato per difesa di argini di corsi d acqua; Discorsi in difesa ; Un traversone nel calcio ; L animale granata nel calcio ; Una divisione del campionato di calcio italiano; Il risultato d una partita di calcio ; Cerca nelle Definizioni