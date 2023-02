Dà nome alla valle della Dora Riparia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà nome alla valle della Dora Riparia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La dora riparia (dòira rivaria in piemontese, doire ripaire in francese) è un fiume del piemonte con un bacino ampio 1 340 km², affluente di sinistra del...

4224 susa – asteroide della fascia principale susa – capoluogo della regione di šowši (repubblica del nagorno karabakh) in azerbaigian susa – comune del...