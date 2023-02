Si mette nel cocktail Negroni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mette nel cocktail Negroni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GIN

Significato/Curiosita : Si mette nel cocktail negroni

Graffiante e surreale. il gruppo definisce il termine "demenziale" come «un cocktail di ironia, improvvisazione, poesia quasi surreale, cretinerie, paradossi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gin. il gin è una bevanda alcolica, solitamente incolore, ottenuta per distillazione di un... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 febbraio 2023

