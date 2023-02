Il lago detto anche Sebino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il lago detto anche Sebino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Il lago detto anche sebino

Che lo colloca tra l'alto sebino e l'imbocco della val cavallina per i collegamenti via terra, ed all'estremità nord del lago d'iseo per i trasporti via...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi iseo (disambigua). iseo (izé in dialetto bresciano) è un comune italiano di 8 944 abitanti...