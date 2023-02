Le isole che comprendono Luzon e Mindanao - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le isole che comprendono Luzon e Mindanao. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Le isole che comprendono luzon e mindanao

Dell'isola di luzon, nell'arcipelago delle filippine, mescolandosi con l'anteriore popolazione austro-melanesiana che aveva abitato le isole circa 23.000...

Coordinate: 12°n 123°e / 12°n 123°e12; 123 le filippine, ufficialmente repubblica delle filippine (republika ng pilipinas in tagalog, republic of the...