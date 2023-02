L inverno... in Inghilterra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L inverno... in Inghilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : WINTER

Significato/Curiosita : L inverno... in inghilterra

Dell'attuale inghilterra; tra l'800 e il 900 arrivarono anche vichinghi danesi, che stabilirono un proprio regno nella northumbria (inghilterra settentrionale)...

winter ("inverno" in inglese) può riferirsi a: winter – film del 1988 diretto da pete docter winter – film del 2015 diretto da heidi greensmith winter... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 febbraio 2023

